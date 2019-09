Unfallflüchtiger wird geschnappt

Nachdem ein 23-Jähriger am Freitag gegen 15.45 Uhr nach einer Kollision mit einem Lkw in der Haßfurter Industriestraße zunächst Unfallflucht begangen hatte, konnte die Polizei kurze Zeit später die Identität des Flüchtigen ermitteln. Zu dem Unfall kam es, als der Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen auf ein Betriebsgelände in der Industriestraße einbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs überholte ihn der Fahrer eines blauen Ford, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Unmittelbar nach der Kollision beschleunigte der Pkw-Fahrer, um seine Fahrt in unbekannte Richtung fortzusetzen. Ein bekanntes Teilkennzeichen führte zu mehreren möglichen unfallflüchtigen Fahrzeugen. Bei der Überprüfung eines dieser Fahrzeuge konnte der zunächst unfallflüchtige 23-jährige Fahrer durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ebern schließlich ermittelt werden. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht mit möglicherweise auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen, so die Polizei.