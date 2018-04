Unfallflüchtiger war angeblich Paketfahrer

Am Montagnachmittag kam es in Rentweinsdorf zu einer Unfallflucht. Dabei wurde das parkende Fahrzeug einer 27-jährigen Frau von einem anderen Fahrzeug angefahren. Nach dem Zusammenstoß sei dieses weitergefahren, ohne anzuhalten. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Paketzusteller gehandelt habe. Der Schaden beträgt circa 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei , Telefon 09531/9240, in Verbindung setzen. pol