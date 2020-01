Unfallflüchtiger verrät sich selbst

Ein zunächst unbekannter Kleintransporter-Fahrer hat am Dienstagnachmittag beim Anhalten am Fahrbahnrand im Hallerndorfer Ortsteil Trailsdorf ein dort geparktes Fahrzeug touchiert. Dabei entstanden an dem geparkten Auto etwa 500 Euro Sachschaden. Im Anschluss an den Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme kam der 25-Jährige zufällig wieder an der Unfallstelle vorbei und konnte durch die aufnehmenden Beamten als Unfallflüchtiger festgestellt werden. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht ist die Folge. pol