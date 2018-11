Unfallflüchtiger Lkw-Fahrer

Nicht zu seiner Tat stand ein Lkw-Fahrer am Dienstag, 12 Uhr, auf der B 279. Die Polizei Bad Neustadt berichtete über einen 25-jährigen Lenker eines Lasters - den Geschädigten des Unfalls - der dort in Richtung Oberweißenbrunn unterwegs war. Kurz nach Frankenheim kam ihm auf der schneebedeckten Fahrbahn ein Lkw mit Anhänger entgegen, dessen Fahrer so zügig unterwegs war, dass sein Anhänger ausbrach und die Zugmaschine auf der Gegenfahrbahn touchierte. Der Verursacher setzte seine unkontrollierte Fahrt fort und schrammte noch an mehreren Leitplankenfeldern entlang. Bei dem Zwölf-Tonner handelt es sich um die Marke Mercedes/Benz, Typ Ateco, weißes Führerhaus (unten grau), grauer Planenaufbau mit roter Aufschrift. Der Anhänger hatte die gleichen Farben. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. pol