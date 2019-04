Unfallflüchtiger lässt Lackspuren zurück

Ein unbekanntes Fahrzeug blieb am Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr am Sandsteinpfosten einer Hofeinfahrt in Hummelmarter hängen und verursachte einen Schaden von circa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pfosten wurden gelbe Lackspuren/-teile gesichert. pol