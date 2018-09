Unfallflüchtiger kommt nicht weit

Auf einem Firmenparkplatz in Herzogenaurach ist das Auto einer Mitarbeiterin durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin konnte jedoch wichtige Hinweise geben. Bei der anschließenden Fahndung wurde das Auto fahrend in einiger Entfernung zur Unfallstelle angetroffen werden, am Heck hatte dieser frische Unfallspuren, welche den Fahrer in erheblichen Erklärungsnotstand brachten. Der 35-jährige Mann aus Herzogenaurach muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten.