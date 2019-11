Unfallflüchtiger kam nicht weit

Auf dem Besucherparkplatz des Landratsamtes Bamberg wurde am Mittwochmittag ein Mercedes vom Fahrer eines Audi Q 3 am hinteren rechten Kotflügel angefahren. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gleichwohl fuhr der Unfallverursacher danach einfach weiter, wurde aber vom Geschädigten zu Fuß verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei dort festgehalten. Der 70-jährige Verursacher muss sich wegen jetzt einer Unfallflucht verantworten. An seinem Fahrzeug ist ebenfalls Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden. pol