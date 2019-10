Unfallflüchtiger kam nicht weit

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Kronach. Die Geschädigte, die selbst in dem Laden arbeitet, wurde von einem 17-Jährigen aus Kronach darauf aufmerksam gemacht, dass ihr vor dem Markt geparktes Auto soeben angefahren wurde. Der junge Mann konnte sich auch das Kennzeichen des Unfallverursachers merken, der nach dem Zusammenstoß einfach weiterfuhr, und gab dieses an die 34-jährige Geschädigte weiter. Die Beamten der Polizeiinspektion Kronach konnten den Täter innerhalb kürzester Zeit ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser mit 1,44 Promille deutlich alkoholisiert war.