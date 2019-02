Unfallflüchtiger hinterlässt roten Lack

Ob seine Hinterlassenschaften einem Unbekannten, der auf dem Norma-Parkplatz in Zahlbach nicht zu seiner Tat stand, zum Verhängnis werden, muss abgewartet werden. Jedenfalls kam es dort am Montag, zwischen 13.30 und 14 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein 72-jähriger Volvo-Fahrer stellte sein Auto zum Tatzeitraum auf dem Kundenparkplatz ab. Als er zurückkam, bemerkte er hinten links einen Unfallschaden mit rotem Lackabrieb. Ein Unbekannter hatte die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro, schätzt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kissinger Polizei, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol