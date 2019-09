Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Zeckern in der Siebenbürgenstraße zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, einen geparkten roten Hyundai an der Heckstoßstange links angefahren und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Vom verursachenden Fahrzeug konnte Lackabrieb gesichert werden.

Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.