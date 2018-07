Unfallflüchtige kommt nur bis nach Hause

An der Engstelle in der Vacher Straße ist es am Mittwoch um 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 49-jährige Renault-Fahrerin musste wegen eines entgegenkommenden Lastzuges anhalten und zurückstoßen. Dabei übersah sie den hinter ihr stehenden Seat und beschädigte diesen an der Stoßstange. Trotz Aufforderung durch die 23-jährige Seat-Fahrerin, zum Personalienaustausch rechts ranzufahren, fuhr die Unfallverursacherin einfach davon. Die Polizei hat sie an ihrem Wohnsitz angetroffen und ein Strafverfahren eingeleitet.