Unfallfluchten vor der Außenbestuhlung

Eine Unfallflucht hat sich bereits am Freitag in Forchheim ereignet. Am nachmittag stellte ein 52-Jähriger sein Auto auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Willy-Brandt-Allee unmittelbar gegenüber der Außenbestuhlung des Restaurantbereichs ab. Als er knapp zwei Stunden später dorthin zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel des schwarzen VW Golf feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte einen Schaden von circa 1000 Euro verursacht. Hinweise auf den Unfallverursacher werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.