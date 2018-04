Unfallfluchten in der Feuersteinstraße

Am Freitag während der Mittagszeit hat in der Feuersteinstraße in Ebermannstadt ein aufmerksamer Passant beobachtet, wie ein Fahrer eines Opel Astra einparkte und dabei gegen einen Seat stieß. Der Mann parkte sofort wieder aus und stellte sein Fahrzeug etwa vier Parklücken weiter ab. Dann stieg er aus und schaute sich sein Auto an. Im Anschluss ging er dann weiter, ohne sich darüber zu informieren, ob am geparkten fremden Fahrzeug ein Schaden entstanden ist. Der Zeuge meldete im Anschluss den Vorfall der Polizeiinspektion Ebermannstadt, die wiederum an beiden Fahrzeugen einen geringfügigen Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich feststellen konnte. Nun muss sich der 80-jährige Unfallverursacher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.