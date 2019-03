Unfallfluchten in Buckenhofen

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Buckenhofen ereignet. Am Abend hatte ein 48-Jähriger sein Auto in der Friedensstraße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wohl beim Ein- oder Ausparken den schwarzen VW Golf angefahren und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Wer den Vorfall in Buckenhofen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.