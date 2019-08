Unfallfluchten halten die Polizei auf Trab

Mehrere Fälle von Unfallflucht beschäftigten die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg in diesen Tagen. So wurde zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, ein grauer Audi A3 in der Wunderburg, Hinrich-Wichern-Straße 7, angefahren. Ein Unbekannter fuhr gegen das geparkte Auto und beschädigte dieses an der Stoßstange und am linken vorderen Kotflügel. Trotz des Schadens in Höhe von rund 1000 Euro entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein roter Renault Kangoo, bei dem wohl eine Seitenschutzleiste fehlt.

Eine weitere Unfallflucht wurde aus der Pödeldorfer Straße gemeldet. Dort war ein roter Ford Kuga von Dienstag, 13., bis Sonntag, 18. August, abgestellt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er eine Delle an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 2000 Euro.

Weiter ging es am Mittwoch zwischen 18 und 18.30 Uhr in der Gartenstadt in der Ferdinand-Tietz-Straße. Dort hörte ein Zeuge, wie nach einem lauten Knall Personen aus einem blauen Pkw ausstiegen, den wohl angerichteten Schaden an einer Mauer des Nachbarn ansahen, wieder einstiegen und sich vom Unfallort entfernten. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zu den genannten Zeitpunkten verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. pol