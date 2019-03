Unfallfluchten beschäftigen Polizei

Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet beschäftigten am Donnerstag die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Bei den Unfällen hinterließen die bislang unbekannten Unfallverursachter einen Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Zwischen 11 bis kurz vor 17.30 Uhr parkte ein Mann seinen Opel Senator in der Kornstraße. Als der Besitzer wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto beschädigt worden war.

Ebenfalls ohne seiner gesetzlichen Wartepflicht nachzukommen, entfernte sich ein Unbekannter zwischen 16.15 und 17.45 Uhr in der Kronacher Straße von der Unfallstelle. Ein Ford B-MAX stand dort auf einem Kundenparkplatz eines Autohauses, als der Unfallverursacher gegen den geparkten Wagen stieß und weiterfuhr.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Mit Alkohol und ohne Führerschein Weil er trotz eines Fahrverbots und alkoholisiert mit seinem Auto am Donnerstagabend im Berggebiet unterwegs war, ermittelt nun die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt gegen einen 43-Jährigen. Kurz vor 21.45 Uhr fiel einer Streife der Fahrer eines Audi Q 3 in der Würzburger Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann sofort zu, dass er seinen Führerschein im Februar aufgrund eines Fahrverbotes abgegeben hätte. Eine Recherche durch die Polizeibeamten bestätigte diese Aussage. Außerdem stellten die Ordnungshüter fest, dass der Verkehrsteilnehmer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigt mit 0,98 Promille diesen Verdacht, weshalb die Beamten eine Blutentnahme bei dem 43-Jährigen anordneten. Außerdem war seine Fahrt vor Ort beendet. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Ladendiebe kommen nicht zum Zug Das Ziel von mehreren Ladendiebstählen war am Donnerstagnachmittag ein Geschäft in der Innenstadt. Gegen die insgesamt sieben Täter läuft nun je ein Strafverfahren. Den ersten Diebstahl bemerkte gegen 11.45 Uhr ein Mitarbeiter des Ladens in der Hauptwachstraße. Zu diesem Zeitpunkt passierte ein 50-Jähriger den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Gegen 15.30 Uhr betraten fünf weitere Personen im Alter von 13 bis 33 Jahren den Laden und entwendeten dort mehrere Artikel. Auch diese Taten konnte ein Angestellter beobachten und die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Kurze Zeit später, gegen 16.15 Uhr, ertappte erneut ein Mitarbeiter einen 49 Jahre alten Ladendieb in dem Geschäft. Der Mann steckte einen Artikel ein und lief aus dem Geschäft nach draußen. In allen Fällen hat die Polizei Bamberg die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen. pol