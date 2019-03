Unfallfluchten auf Parkplätzen

Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten in Haßfurt und Hofheim nahm die Polizei Haßfurt am Mittwoch auf. Auf dem Edeka-Areal in Hofheim wollte ein 70-Jähriger mit seinem Opel Zafira den Parkplatz verlassen, als die Fahrerin eines blauen VW Tourans aus einer Parkbucht in die Fahrbahn einfuhr und mit ihrem Wagen beide Türen des Opels an der Fahrerseite streifte. Die Unfallverursacherin flüchtete. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. Das Kennzeichen des VW ist bekannt. Auf dem Obi-Parkplatz in Haßfurt wurde ein geparkter Skoda angefahren (Schaden:1500 Euro). Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht ihn. red