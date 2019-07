Im Kellerweg in Dachsbach ist am Freitag zwischen 15.30 und 17 Uhr ein geparktes Auto angefahren und erheblich beschädigt worden. Beim Verursacher dürfte es sich laut Polizei Neustadt um ein orangefarbenes Fahrzeug handeln, Lackreste wurden gesichert. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09161/88530. pol