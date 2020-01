Unfallflucht: Zeugen gesucht

Am Dienstag parkte eine Frau zwischen 7 und 16 Uhr ihren VW Golf auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Straße "Am Stöckleinsbrunnen". Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol