In der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, wurde in der Pfalzstraße in Bad Kissingen ein VW Golf angefahren und beschädigt. Der ordnungsgemäß geparkte VW wurde im Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug gestreift, wobei an dem Außenspiegel und der Lackierung ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol