Unfallflucht: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch in der Zeit von 9.55 und 10.05 Uhr, in der Hauptstraße von Ramsthal gegen einen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol