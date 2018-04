Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines schwarzen Audi A3 mit MÜ-Kennzeichen parkte sein Fahrzeug am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, auf dem Parkplatz an der Aschacher Straße. Bei seiner Rückkunft gegen 15.30 Uhr stellte er eine kleine frische Delle an der rechten vorderen Türe fest, die ein Unbekannter verursacht hat. Die Schadens-höhe dürfte circa 500 Euro betragen. Hinweise auf den Schädiger werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 erbeten. pol