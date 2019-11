Unfallflucht: Zeuge soll sich melden

Am Montagvormittag beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht auf dem Tattersall-Parkplatz und hinterließ am beschädigten Fahrzeug einen Hinweiszettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Leider vergaß der Zeuge seine Adresse zu hinterlassen. Er soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.: 0971/714 90 melden. Am beschädigten Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Der Verursacher konnte aufgrund des Zettels ermittelt werden. pol