Unfallflucht: Zeuge nimmt Verfolgung auf

Am Samstag hat sich in Forchheim eine Unfallflucht ereignet. Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Daimlerstraße. Durch sein Handy abgelenkt, fuhr er gegen einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der alles beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf und konnte den Verursacher anhalten. Anschließend kehrten sie gemeinsam zur Unfallstelle zurück. Die dazugerufene Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.