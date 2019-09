Unfallflucht wurde schnell geklärt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht in Sassanfahrt rasch geklärt werden konnte. Am Mittwochabend touchierte der Fahrer eines Lkw beim Linksabbiegen von der Teichstraße in die Kellerstraße den Zaun eines Anwesens. Obwohl dabei ein Schaden von rund 500 Euro entstand, fuhr der Schadensverursacher unverrichteter Dinge weiter. Die verständigte Polizeistreife konnte im Rahmen der Fahndung den vom Zeugen beschriebenen Lastwagen mit eindeutigen Unfallspuren im Industriegebiet Erlach parkend auffinden. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Unfallflucht.