Rattelsdorf 05.08.2019

Unfallflucht wurde schnell geklärt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht in Mürsbach rasch geklärt werden konnte. Am Sonntag gegen 16.15 Uhr stieß der Fahrer eines Opel Vectra beim Ausparken in der Zauge...