Unfallflucht wurde beobachtet

Am Montagvormittag beobachtete eine Frau, wie ein Daimler-Fahrer beim Ein- beziehungsweise Ausparken an einem daneben geparkten Seat hängen blieb und davon fuhr, ohne sich um den Schaden von circa 2000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Zeugenangaben konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Dieser gab an, dass er einen dringenden Termin hatte und sich später bei der Polizei melden wollte, heißt es im Polizeibericht. pol