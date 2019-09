Unfallflucht wird schnell aufgeklärt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochvormittag, wie der Fahrer eines Opel Corsa beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Viktor-von-Scheffel-Straße einen geparkten VW touchierte und anschließend davonfuhr, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung spürte eine Streifenbesatzung den Unfallverursacher im Stadtgebiet auf und führte eine Verkehrskontrolle durch. Am Opel waren frische Unfallspuren zu sehen, die zu dem vorherigen Geschehen passten. Weiterhin stand der Fahrer, ein 36-jähriger Michelauer, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Der 36-Jährige erhält entsprechende Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens unter Drogeneinfluss. pol