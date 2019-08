Unfallflucht war schnell aufgeklärt

Ein 39-Jähriger bemerkte am späten Mittwochabend, dass seine zwei Autos (ein Mercedes und ein Volvo), die vor seinem Anwesen in der Sudetenstraße geparkt waren, angefahren wurden. Der Verursacher war geflüchtet, jedoch konnte sich der Anwohner noch das Kennzeichen merken und verständigte umgehend die Polizei. Ganz in der Nähe entdeckten die Beamten das beschädigte Unfallfahrzeug, einen grauen Mercedes. Der Fahrzeughalter war zu Hause und gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Den Grund für seine Flucht konnten die Beamten schnell erkennen: Ihnen stieg Alkoholgeruch in die Nase, der sich mit einem Atemalkoholwert von 0,52 Promille auch bestätigte. Da der 64-jährige Fahrer behauptete, er habe nach dem Unfall zu Hause etwas getrunken, wurde im Klinikum Lichtenfels eine doppelte Blutentnahme durchgeführt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6500 Euro. pol