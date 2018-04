Unfallflucht während eines Fußballspiels

Am Mittwoch ist während eines Fußballspieles in Ebermannstadt in der Zeit von 18.35 bis 20.25 Uhr in der Sportplatzstraße ein geparkter, goldfarbener Mercedes angefahren worden. Der bislang unbekannte Verursacher kam vermutlich vom Sportgelände und fuhr Richtung Altweiherstraße. Sein Fahrzeug dürfte an der rechten Seite beschädigt sein. Obwohl ein Sachschaden von 1000 Euro entstanden ist, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.