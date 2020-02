Unfallflucht vor Fastfood-Restaurant

Es ging zu eng zu: Einen Sachschaden von 1000 Euro hat der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen SUV an zwei geparkten Autos auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Niorter Straße verursacht. Zwischen den beiden beschädigten Autos stand am Dienstag in der Zeit zwischen 17.45 und 18.45 Uhr ein weißes SUV. Der Fahrer dieses Fahrzeuges beschädigte offensichtlich beim Ausparken die beiden Fahrzeuge, die jeweils rechts und links von seinem Fahrzeug standen. Am VW war der linke Außenspiegel beschädigt und am Seat entstand ein Schaden vorne rechts. An beiden beschädigten Fahrzeugen war weißer Lackabrieb des SUV zu erkennen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-0 bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden. pol