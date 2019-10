Unfallflucht vor der Teufelshöhle

Am Sonntag ist im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr die Beifahrertür eines weißen VW Tiguan auf dem Parkplatz der Teufelshöhle in Pottenstein beschädigt worden. Gemäß dem Schadensbild wurde eine Fahrzeugtür eines daneben geparkten Fahrzeugs auf den VW geschlagen, wodurch eine Delle in der Beifahrertür entstand. Der Unfallverursacher kam seinen ihm obliegenden Pflichten nicht nach und entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/99060 entgegen.