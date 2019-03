Unfallflucht vor der Martins-Apotheke

Am Mittwochmorgen ist in Forchheim im Zeitraum von 8.30 bis 8.45 Uhr in der Nürnberger Straße 10 der linke Außenspiegel eines grauen VW Polo abgefahren worden. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand vor der Martins-Apotheke geparkt. Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzten.