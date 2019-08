Unfallflucht vor der Hahnenhügelbrücke

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Ernst-Sachs-Straße im Bereich zwischen Bahnunterführung und Hahnenhügelbrücke gekommen. Beim Fahrspurwechsel stieß ein auf etwa 35 Jahre geschätzter Fahrer mit seinem dunklen Pkw in die rechte Fahrzeugseite eines Daimler-Benz. Der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle, wobei er zunächst weiterfuhr und dann vor der Hahnenhügelbrücke wendete und sich wieder auf die Fahrspur in Richtung Stadtmitte begab. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. pol