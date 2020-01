Unfallflucht vor der Gemeinschaftspraxis

Eine Unfallflucht hat sich in Eggolsheim am Montag zugetragen. In der Zeit von etwa 8.45 bis etwa 10.10 Uhr hatte ein 60-Jähriger sein Auto auf einem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis in der St.-Martin-Straße abgestellt. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den silbernen Audi A5 hinten links, so dass ein Schaden von circa 200 Euro entstand. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.