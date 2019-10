Unfallflucht vor der Apotheke

Nur etwa 15 Minuten lang hat am Donnerstagabend in der Bayreuther Straße in Forchheim eine 33-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz einer Apotheke abgestellt, schon hatte sich eine Unfallflucht ereignet. Als die Frau zurückkehrte, musste sie einen Schaden von circa 1500 Euro an ihrem weißen BMW 316d am hinteren linken Fahrzeugheck feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Rangieren das Auto beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer den Vorgang beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.