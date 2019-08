Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Effeltrich ereignet. In der Zeit vom 15 bis 18.30 Uhr hatte ein 38-Jähriger seinen Seat Ibiza auf dem Kundenparkplatz der Apotheke in der Hauptstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es am Kotflügel hinten links angefahren worden war. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.