Unfallflucht vor dem Supermarkt

Am Donnerstagmittag ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Neuses, Weinhütten, an einem silbernen VW Golf der hintere rechte Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.