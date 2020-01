Unfallflucht vor dem Supermarkt

Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr hat eine Frau ihr Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ohmstraße in Herzogenaurach geparkt und ist zum Einkaufen gegangen. Währenddessen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken das geparkte Auto und verließ die Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug wurde der hintere Stoßfänger beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 2500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.