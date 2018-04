Unfallflucht vor dem Sportoutlet

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwochnachmittag zwischen 17.20 und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportoutlets in der Zeppelinstraße gegen einen geparkten VW Multivan gefahren und hat einen Blechschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich zu melden, machte sich der Verursacher einfach aus dem Staub. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach sucht nun mögliche Unfallzeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 09132/78090.