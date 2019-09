Hemhofen vor 17 Stunden

Unfallflucht vor dem Schloss Hemhofen

Auf dem Parkplatz des Schlosshofes in Hemhofen hat sich am Sonntag zwischen 10.15 und 14 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Es wurde dort ein geparkter schwarzer VW Golf an der hinteren Stoßstange verkra...