Unfallflucht vor dem Rathaus

Auf dem Parkplatz der Gemeinde Hemhofen in der Blumenstraße ist am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr ein geparkter roter VW Passat am hinteren rechten Kotflügel angefahren worden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, heißt es im Pressebericht der Polizei Höchstadt. Die Geschädigte vermutet, dass der Schaden beim Ausparken eines weißen älteren Autos neben ihr entstanden sein könnte. Es war auch weißer Fremdlack an ihrem Auto vorhanden. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940. pol