Forchheim vor 17 Stunden

Unfallflucht vor dem Netto-Markt

Am Donnerstag ist in Forchheim in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Netto-Markts in der Schlachthofstraße ein blauer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren wor...