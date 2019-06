Am Sonntag stellte der Fahrer eines schwarzen 1er BMW fest, dass ihm ein Unbekannter in die Fahrertür gefahren war. Diese wies eine große Delle und Lackkratzer am Spiegel auf. Es dürfte sich um einen Schaden von ca. 600 Euro handeln. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Unfall muss am Sonntagvormittag zwischen 11.30 und 13.15 Uhr passiert sein. Die Polizei, Tel.: 09741/6060, bittet um Hinweise. pol