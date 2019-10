Unfallflucht vor dem Einkaufsmarkt

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bügstraße in Forchheim ein grauer Mazda hinten links angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten. pol