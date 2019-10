Auf dem Parkplatz des Freizeitbads "Atlantis" ist am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr ein schwarzer Chevrolet am linken, hinteren Kotflügel angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.