Unfallflucht vor dem "Atlantis"

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 12.25 und 13.30 Uhr in Herzogenaurach auf dem Parkplatz des Freizeitbads "Atlantis" in der Würzburger Straße ein Auto angefahren. Dieses stand in der vordersten Reihe. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die hintere Stoßstange verkratzt und gebrochen war. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.