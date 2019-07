Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Forchheim ereignet. Nur etwa eine Stunde hatte eine 73-Jährige auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Mozartstraße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte in dieser Zeit einen Schaden an dem silbernen VW Tiguan. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden, Telefon 09191/7090-0.