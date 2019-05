Unfallflucht vor dem Ärztehaus

Am Montag zwischen 10 und 11 Uhr hat eine 40-Jährige ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der "Alten Ziegelei" in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) geparkt. Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam, war die linke Fahrzeugseite verkratzt. Nach Betrachtung der Unfallspuren konnte festgestellt werden, dass der unbekannte Verursacher mit einem blauen Auto beim Ausparken gegen den geparkten Wagen der 40-Jährigen gestoßen war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben könnten, sich an die Polizeiinspektion Erlangen-Land zu wenden, Telefon 09131/760-514. pol