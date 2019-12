Unfallflucht vor Arztpraxis

In der Flughafenstraße in Herzogenaurach ist am Montag zwischen 8.20 und 10.30 Uhr ein grauer VW Golf angefahren worden. Dieser parkte im genannten Zeitraum im Innenhof einer Arztpraxis. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug touchierte den VW an der hinteren Stoßstange. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 zu melden.